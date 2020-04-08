台大公衛拋「守每週本土20例」陳時中：10例就「社區流行」（影片取自YouTube/中天新聞CH52）

新冠肺炎疫情全球大流行，各國為了防堵疫情無所不用其極，紛紛祭出封城手段，儘管仍有不少國家仍未獲得明顯控制，但就有專業網友分析，點名奧地利、南韓、越南這3個國家已成功進入「疫情緩解期」，至於台灣還在繼續努力中，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「那些成功進入疫情緩解期的國家」為題，PO文解釋，所謂疫情緩解期，就是「每天結案的病例數量」大於「每天的新增數量」的時候，此時由於整體活躍病例下降，其醫療崩潰的情況會開始得到緩解。

他進一步點名，「奧地利」連續3天的活躍病例都在下降，是除了大陸之外，病例最多但卻進入緩解期的國家，而且新增死亡病例跟痊癒病例出現黃金交叉；至於「越南」面對疫情，則祭出相當嚴厲的封城措施，是少數在疫情爆發前就壓到緩解期的國家，「不過由於越南檢驗比率非常非常低，後續情況仍值得觀察」。

值得注意的是，「南韓」是全球唯一沒有採取封城手段卻抑制住疫情的國家，加上謹慎處理痊癒病例，在上月10日左右到達病例總數高峰期約7500人以後開始下降，「由於病例多是年輕的信徒，所以重症比例低，也因此沒有到達醫療崩潰的狀況，在緊急協調全國支援大邱之後，很快的情況就有所有改善」。

至於台灣，目前病例比我們少的國家現在都10幾20個病例在噴著追趕中，只有台灣還在個位數字的增加，的確是非常神奇，難怪世界都要探討。但他也提醒，「由於絕大多數國家的活躍病例都沒有減少的跡象，包括我們，整個世界可能都還在疫情發展的前期，大家真的要縮衣節食」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「台灣是不是也隨時會噴，很多國家本來穩穩的突然就炸了」、「經過清明，台灣風險增加不少」、「以台灣人怕死，口罩不離身，酒精拼命噴的特性，要像國外那樣大爆發很難」、「縮衣節食面對，這是戰爭時期了」、「現在就是看誰先撐不下去，就是全面失控，還好大陸先炸再脫離疫情，不然真的全球搶防疫物資就要開戰了」。

另外也有不少人大讚南韓防疫讓人刮目相看「韓國算是科技型封城」、「韓國防疫真的不賴」、「嚴格來講，沒有對社會造成嚴重影響，能壓下來只有韓國一個」、「韓國那個治癒率根本跟其他國家不同等級」。