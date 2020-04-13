第二次世界大戰可說是人類史上傷亡最慘重的一役，但很少有人知道，口香糖竟然被美軍列為二戰重要的軍用物資之一，且發揮了巨大作用。究竟為何口香糖會和打仗牽扯上關係？背後原因除了提神之外，還能用來緩解耳鳴！

眾所皆知，口香糖具有提神醒腦的作用，現代人長途開車總少不了它；作戰期間，士兵的精神更需要高度集中，並且隨時保持注意力，而咀嚼口香糖可以防止打瞌睡，集中精力，更能緩解緊張感，降低心律。

更重要的是，二戰期間，儘管戰火沒有延燒到美國本土，但後期美軍經常需要將兵力運送到世界各地的戰場上，長時間搭乘軍機，不少美國大兵都出現了耳鳴、耳脹的現象，而當時最簡單的做法就是透過用力咀嚼來緩解這樣的生理現象，口香糖就成了咀嚼的一時首選。

因為以上妙用，使得口香糖在二戰時消耗量非常大，美國軍方更特別生產了一款軍用口香糖MEG，每顆口香糖含有100毫克的咖啡因，用來提高提神效果；但也正因為如此，一天只能最多吃4顆，且中間必須間隔3小時，為了防止士兵過量攝取，還特別做得很難吃，咀嚼起來有一股很重的藥味。再者，為了避免口香糖融化，便於在複雜的行軍環境中保存，還特別做成球狀，以利保存在金屬鋁箔殼內，足見軍方之用心。