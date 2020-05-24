新冠肺炎疫情全球肆虐，各國紛紛祭出封城禁令，以期有效遏止疫情擴散。西班牙南部有一隻名叫巴爾多馬拉（Baldomera）的驢子，因為疫情關係，與主人費爾南德斯（Ismael Fernández）分離8週，當牠再次見到主人時，就像見到久別重逢的親人，不禁放聲大哭，畫面曝光後感動無數人。

在 Instagram 查看這則貼文 Baldomera（@baldomerayyo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 19 日 上午 10:48 張貼

現年38歲的費爾南德斯（Ismael Fernández）先前因為西班牙政府實施封城政策，長達2個月的時間困在外地無法回家，只能請他的兄弟代為照顧寵物驢巴爾多馬拉。直到西班牙第一階段解禁之後，費爾南德斯立刻衝回老家，並前往農場探望巴爾多馬拉。

沒想到巴爾多馬拉在他的聲聲呼喚下，從遠處奔來，甚至情不自禁的對著主人放聲大哭，好像委屈抱怨著為何主人離開這麼久，看著這一幕的費爾南德斯也忍不住激動落淚。

費爾南德斯透露，即便影片中的他落下了男兒淚，但他一點也不覺得害臊，反而想要將這動人的時刻，真實的呈現在大眾面前，「這樣無私的愛的表現，是我所經歷過最感動的時刻」。