貓聽得懂人類說的話嗎？日本有一名攝影師，日前在自家附近，發現了一隻白色的流浪貓，由於擔心牠會餓死，因此便對浪貓開玩笑的說「有事可以找我幫忙」，豈料隔天一大早，貓咪竟真的守在門外，彷彿是聽得懂她的話，讓攝影師非常驚訝。

日本攝影師「安彦幸枝」專拍日常點滴，因此家中飼養的兩隻貓，也經常成為她拍攝的主角，而近日她在住家附近，發現了一隻白色流浪貓，而且經常在附近一間白色房子徘徊，因此她便與丈夫替浪貓取名為「白宮貓」，由於非常好奇牠的來歷，因此幸枝便詢問白色房子的屋主。

原來白宮貓經常在附近逗留，因為有一名善心人士會幫忙餵養牠，但近日他身體不適住院，因此浪貓便跑來白屋討食物，但該屋主下個月就要搬走，這也讓幸枝非常擔心，雖然知道貓咪可能聽不懂人話，但仍向浪貓說「如果你需要幫忙的話，可以來找我們，我家就住在轉角」。

神奇的是，隔天一早幸枝打開大門時，發現白宮貓就守在門外，她便拿出水與貓食餵白宮貓，由於牠已有一段時間沒洗澡，因此身體還散發異味，幸枝便帶牠至獸醫院檢查，才知道牠已10歲，而且只有2.6公斤重，口腔內也有發炎問題，因此食量並不佳，才會瘦成皮包骨。

幸枝幫忙梳洗白宮貓，日後牠也會準時報到，經過細心照料後，牠狀況已明顯改善，不過先前擔心白宮貓患傳染病，因此一直未讓牠進屋玩，幸枝希望白宮貓能盡快養好病，讓牠能進屋與家中2隻貓做朋友，而幸枝在網路上記錄與白宮貓的相遇點滴，讓人直呼非常可愛。