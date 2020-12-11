南投魚池鄉受福宮信眾揹著宮廟主祀的玄天上帝，徒步百里到位於名間鄉的祖廟進香。（民眾提供／黃立杰南投傳真）

南投縣魚池鄉受福宮於10日起舉行3天2夜的謁祖進香活動，全程百里徒步進行，昨日上午50多名信眾從受福宮出發，夜宿集集，預計11日抵達名間鄉的祖廟受天宮進香，並於12日回到魚池。信眾表示，徒步進香不僅運動顧健康，也是虔誠的展現。

超過百公里的進香路線，從魚池出發，經投131縣道、台16省道到受天宮進香後回返，該廟位於中明村，中明村長楊崑欣表示，受福宮建廟超過百年，信眾揹著神明，從中明受福宮徒步回祖廟名間受天宮，過程與目的是回娘家稟報大小事，是一種敬神的展現，去年首度舉辦約25人參加，今年有超過50人，包括不少來自其他鄉鎮的信眾，明年將擴大舉辦，讓信眾組隊報名。

目前正在進香路上的民眾說，昨天要出發時一度下大雨，晚上又碰到地震，所幸一整天下來平安順利；今日天氣也好轉，果然是神明有保佑。參加隊伍中不乏年輕人，青年們表示，平時常聽到社區耆老講述每年徒步回受天宮進香的故事，因此去年開始重新組織，希望重現傳統，今年再度走回祖廟感到很有成就感。

魚池中明受福宮主祀玄天上帝、太子元帥及慚愧祖師，於乩日每周六晚上，免費提供神明濟世辦事服務，由於相當靈驗，信眾遍布全台，為當地人的信仰中心。

(中時 )