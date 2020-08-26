台積電被視為是台灣科技產業的護國神山，不僅是全球最大的晶圓代工半導體製造廠，在三奈米及三奈米以下的製程，也是全球第一。不過日前卻有網友透露，長輩不懂台積電的強項，甚至嗆說「還不是代工而已」，讓他十分不服氣，但是當下也不知道該如何反駁，於是上網求解。對此，就有內行人點破台積電傲視全球的關鍵。

原PO昨（25日）在PTT「八卦板」PO文指出，有長輩譏諷台積電「還不是代工而已」，讓他很不服氣，沒想到又意外發現許多人也有同樣想法，諸如「只知道代工，不知道創立品牌」、「蘋果不會做晶片賺比你台積電更多」等言論。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「世界第一的代工，又不是誰都有辦法做晶圓的」、「代工有分等級的」、「有些想代工還沒那個能力咧」、「代工代到利潤高，一堆公司排隊求你做」、「世界第一的代工跟世界第一千的品牌，選哪個？」、「世界第一的代工，市值進到全球前十大公司」。

另外也有內行人指出「代工代到兩奈米，就是品牌和創新啦」、「早就不是代工而已了好不好，多少獨佔技術」、「獨佔領先技術、良率，而且是重要產業」、「台積電正在做的，全世界沒有其他人做得到」、「台積電的積體電路是重中之重的電路板上的心臟，又由於此心臟太精密，連工法及做工也是個機密」。