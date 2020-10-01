近期兩岸局勢緊張，國軍兵力問題再次引發關注，國防部透露，規劃明年開始，後備部隊教育召集將改為1年1訓，且訓練時間延長為14天。對此，就有網友不禁好奇，「為什麼不是恢復徵兵制而是延長教召時間？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，既然國防問題這麼嚴重，那應該就要把現行的募兵制完全改掉，取消4個月軍事訓練役，全部恢復1年兵役，「搞得現在最身強體壯的年輕人不去訓練，去訓練一堆早就出了社會、有三高的中年人，還解召延到50歲，讓一群中年後備軍上戰場打仗，身強體壯的年輕人全都免役躲後面…」讓他氣得痛批「台灣的國防體制怎麼這麼畸型？為什麼是中年人當年輕人的墊背？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「打仗時誰理你當過幾年兵，該上的通通都要上」、「現在的1年兵遲早會除役，到時候都剩4個月的，就GG了」、「4個月還可以分2個暑假當，真的是笑話」、「恢復1年兵還比較實在」、「4個月訓練不夠不檢討，結果回頭找老兵教召？」、「整天喊對抗，結果提這種鳥方案」、「真的建議恢復徵兵，閃尿跟替代役的都回去再當」、「當1年以上才能操到全餐，漢光、聯勇、高裝檢」。

不過也有人認為，「明知有可能打仗，還用這種4個月的沒戰力政策，根本就是不負責任啊」、「就算想改也沒人敢改，現在每個都小寶貝，怎麼可能進去操」。