一名人夫透露，日前幫兒子準備幼稚園跨年晚會表演時，發現兒子穿了老婆的靴子後走路一高一低，於是便脫下靴子檢查，沒想到卻意外發現老婆藏在靴子鞋底的私房錢，算一算高達12萬元，讓他打趣笑說「一直以為私房錢是流傳在家庭間的都市傳說，沒想到自己正親身經歷這一切啊！」

原PO日前在《Dcard》PO文指出，當天趁著老婆外出採買，他們父子倆就在家準備跨年晚會的表演節目，沒想到兒子穿上老婆的靴子後，走路卻一高一低，他覺得奇怪，便將靴子脫下檢查，就在他手指頭壓向鞋墊之際，立即被底部渾厚扎實的觸感給震驚了，並且暗自心驚「實在是厚的不合理啊！」

當他將鞋墊抽出之後，印入眼簾的是整疊白花花的千元大鈔，就連其他鞋子也被老婆藏了為數不少的私房錢，總計有12萬之多，讓他忍不住笑說「這是什麼情況？我一直以為私房錢是流傳在家庭間的都市傳說，沒想到自己正親身經歷這一切啊！」

原PO解釋，老婆是全職家庭主婦，他每個月會固定上繳1.5萬讓老婆打點家中大小事，沒想到結婚5年，老婆竟能存下12萬私房錢，「記得每次翻翻存摺都沒啥長進，原來鞋底別有洞天啊！看來比起多開幾個戶頭，多買幾雙鞋更有效率」。

不少網友看了全笑翻，紛紛留言回應「嗯…以後結婚家裡只能有涼鞋、拖鞋」、「這鞋墊好貴啊」、「那疊錢拿在手上真是扎實的感覺」；不過也有人建議「整理好給她就好了，順便湊好整數再給，老婆只有一個」。