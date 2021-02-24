台灣在全球數據資料庫「Numbeo」的治安評比中，犯罪率為全球第2低，安全指數也是全球第2，受到不少歐美人士讚賞。對此有網友就好奇在PTT發問，想知道為什麼台灣的治安會比歐美國家好。文章掀起討論，不少網友都點出1項關鍵原因。

一名網友在PTT八卦板發文，表示在台灣，晚上走在街上不怕被搶，每個人家中也不用囤槍自保。他聽有些人說是因為貧富差距小，有人說是文化差異，因為儒家文化崇尚國家暴力而非個人暴力，也有人覺得是因為族群和諧，沒有大量弱勢移民。他因為好奇想知道背後原因，忍不住向鄉民發問「和歐美國家比起來，台灣的治安為什麼比較好？」

文章曝光後，不少網友都分享自己的觀點，「事實是膽小奴性高，喜歡安定感，這算是有好有壞」、「基本上禁槍，然後華人本性就比較奴，當然也有法外之徒，但不會如國外誇張」、「因為我們是從極權專制國家轉型來的」、「因為壞人很少出門，都在網路上囂張！」。

其中，大部分的網友都表示「台灣地小和監視器普及」是最重要的關鍵，「監視器多而且台灣那麼小你要逃到哪？」、「台灣這麼小一個，監視器插滿滿，搶劫後怎麼跑路」、「監視器、鐵窗、人口密度」、「台灣太小 監視器太多」、「監視器功勞不小，還有人靠杯太多呢」。