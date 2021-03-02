大陸1日起暫停台灣鳳梨進口，對我農民造成不小衝擊，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人都呼籲國人買鳳梨力挺農民。對此，國民黨立委林為洲表示，總不能對岸禁什麼就鼓勵國人多吃什麼，否則檳榔出口幾乎100%輸往大陸。

林為洲1日在臉書提出，鳳梨之亂是單一事件，還是組合拳的第一擊？提醒政府，做好盤點因應準備，鼓勵國人消費畢竟是短期應急措施，並呼籲對岸上談判桌討論解方，即使中美貿易大戰，都還會透過談判給予對方或企業一定的緩衝時間。

「有政府，會做事。」林為洲指出，總不能對岸禁什麼就鼓勵國人多吃什麼，蓮霧、釋迦、芭樂等水果都還可以，但檳榔怎麼辦？產值雖不高，但出口幾乎100%輸往大陸。

不過，若樂觀看待，林為洲認為緩和兩岸緊張局勢，也許這是個機會。

對此，不少網友雖贊同林為洲的說法，但也表示，是民進黨不願意上桌談判，且大陸會願意跟台灣談判嗎？另有人酸說，「讓那些免費享受台灣口罩的國家，互惠一下吧！」「製圖黨只會喊口號！鳳梨can help！」另有網友認為，農業本來就應該提升品質，自己的國民更要照顧，降低稅率、厚植人民力量，用人民彼此互相照顧。

(中時新聞網)