大陸四川成都的寶墩遺址被發現後，於1995年開始進行挖掘，擁有4500年的歷史，近日專家對外公布考古新成果，發現疑似寶墩時期的水稻田，和作為「竹骨泥牆」建築構件的碳化竹片，是成都平原迄今為止發現最早的水稻田及房屋建材。

綜合陸媒報導，寶墩文化遺址距今約4500年，出現於新石器時代晚期，是大陸長江上游地區時代最早、面積最大的史前城址，也是成都平原人類首次大規模定居生活的地方，遺址裡還發現4500年前的碳化水稻、黍、粟及其他植物，因此也是成都平原稻作文明發源地。

考古人員在寶墩遺址中，挖掘出數以萬計的陶片及幾十件石器等，其中最重要的是，寶墩時期作為建築建材的碳化竹片，還有疑似水稻田的遺跡。成都文物考古研究院寶墩工作站副站長唐淼介紹，從檢測結果顯示，該區域地層較純淨，沒有遺留的陶片等，且地層土質為淤泥。

唐淼進一步提到，該地層淤泥中還驗出大量鐵錳結核，而鐵錳結核需在飽氧和厭氧交替的環境中形成，且還發現水稻植矽體分佈，推測此區域曾經種植過水稻，考古人員目前已對該地層土壤進行系統採樣，待以數據證明該區域為水稻田遺蹟。

此外，在台地邊倒塌的紅燒土基址中，考古人員還發現6枚碳化竹片，是目前成都平原發現最早的有機質房屋構件，唐淼激動的表示，過去「竹骨泥牆」建築多根據建築遺跡留下的痕跡推測，如今能發現碳化竹質建築構件，是證明「竹骨泥牆」建築方式的最直接證據，日後將進一步了解寶墩時期的人地關係及居住模式。