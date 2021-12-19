仔細觀察身邊的事物，就會發現原來處處充滿驚喜！日本一名男子前陣子意外在東京車站的柱子上發現一隻螃蟹的化石，並興奮地PO上推特，這件事很快引發熱議，同時也引起地質學家關注，證實這根柱子石材的歷史，可以追溯回5000萬年前。

根據日本媒體報導，網友「@kuta0041378」本身是一名化石愛好者，平時經常在城市中尋找化石的蹤跡，並拍下照片分享到推特上。今年10月他前往東京車站，沒想到意外在其中一根柱子上看見螃蟹化石，讓他興奮地發文：「我在東京車站ecute Tokyo入口附近的柱子上發現螃蟹化石，雖然國外曾有過類似的報導，但我認為在日本應該是第一次！」。

貼文曝光後很快就引發網友熱議，不過從他上傳的照片中可以看到，其實螃蟹的模樣非常不明顯，因此大家都很好奇推主到底是如何發現的，他後續也在留言處解釋，指出因為同一個柱子上還有「貨幣蟲」的化石，所以他才會推測應該是生活在差不多時期、在沿海地區生活的螃蟹化石。

此外這則推文也引起相關學者的注意，愛知大學地質學教授西本昌司表示，這根柱子使用的石材，其實是從埃及地層挖出的石灰岩，而該地層的歷史大約可以追溯到5000萬年前，他也透露城市中經常使用帶有菊石化石的石材，但螃蟹化石卻相當罕見，因為比起菊石明顯的螺旋特徵，螃蟹更難被看見，所以他相當佩服推主的眼力。