外食高油高鹽，長期下來恐怕會賠了健康又發胖，因此不少人會在家開伙，但是鍋子的養護一不小心就踩雷。日前就有網友分享一段影片，畫面中可見，炒鍋上空無一物，卻開火不斷狂燒，對此，內行人曝光背後關鍵用意，引來眾人直呼「長知識了！」

原PO在抖音（Tik Tok）帳號「＠zhengshiqi1」上傳一段影片，並PO文指出，「鍋子使用一段時間後，為什麼還要再燒？」畫面中可見，炒鍋內並沒有任何食材，但依舊不斷在爐火上狂燒，讓人不解背後用意。

畫面曝光後網友全看傻了，紛紛歪樓狂猜，「想換新鍋子了」、「鍋子上太多靈魂，希望用五味真火淨化」、「高溫殺菌啦」；不過也有內行人解答背後用意「這是在養鍋，有洗不掉的油可以燒掉」、「去污垢，重新養鍋，還可以順便把歪掉的地方打回來」、「底部跟邊邊常常有洗不掉的油脂，這樣燒可以養鍋消除，之前聽小吃店老闆教的，也算長知識」。

「養鍋」其實就是鍋具養護的過程，將油脂以烘焙方法烤入生鐵器的毛細孔中，以防止鐵器生鏽，並提供最自然，不沾粘的表面。不過鍋具材質不同，養鍋的方式也有所差異，以不沾鍋為例，要避免空燒、乾燒、熱鍋，否則會傷害鍋子，且縮短使用壽命。