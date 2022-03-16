美國佛羅里達州一處高爾夫球場上，近日出現一隻長達6公尺的巨鱷，牠看到附近出沒一隻體型較小的鱷魚，竟衝過去狠咬對方，還叼著小鱷魚不放，影片在網路上引發討論，生物學家對此表示，目前正值交配季節，雄性鱷魚領地意識提高，因此出現同類相殘的狀況。

根據《新聞周刊》報導，佛羅里達州一名網友史密斯（Julie Marchillo Smith）日前在萊克蘭的一處高爾夫球場，發現一隻被稱為「老爺」（Grandpappy）的6公尺短吻鱷，竟咬住另一條長約1.8公尺的小鱷魚，拖著對方不斷前進，同類相殘的畫面讓現場民眾驚呼不已。

佛州自然歷史博物館（Florida Museum of Natural History）的生物專家希伊（Coleman M Sheehy III）表示，同類相殘在鱷魚界很常見，而小型短吻鱷通常都會避開大型短吻鱷的居住地，所以平時較少看見類似情況，但難免有誤闖的情形，再者，短吻鱷是「機會主義者」捕食者，只要捉住獵物就會往肚裡吞，無論對方是何種動物，此外自相殘殺也有助於控制數量。

佛羅里達州約有100多萬隻短吻鱷，牠們經常出沒於高爾夫球場，因為球場提供水源與魚類等獵物，而4月正值鱷魚繁殖季節，交配行為通常發生於5、6月，希伊表示，「雄性短吻鱷在交配季時，領地意識會提升，導致牠們攻擊性變強」，因此看到有情敵入侵時，牠們就會展開攻擊，通常大鱷魚會殺死體型較小的鱷魚。