DRAM廠南亞科(2408)2021年12月自結合併營收為69.37億元，月減4.41%，較前年同期增加36.62%。去年第四季DRAM市況進入短期修正，加上公司已無庫存可供銷售，單季營收約213.99億元，季減約10.22%。
2021年受惠記憶體市況復甦，銷量及價格走揚，全年合併營收856.04億元，創新高，較前年增加40.32%。
南亞科表示，去年第四季DRAM市況進入短期修正，價格微幅下滑，但幅度不會太大，市場還是有不錯的需求，對後市並不悲觀。
DRAM廠南亞科(2408)2021年12月自結合併營收為69.37億元，月減4.41%，較前年同期增加36.62%。去年第四季DRAM市況進入短期修正，加上公司已無庫存可供銷售，單季營收約213.99億元，季減約10.22%。
2021年受惠記憶體市況復甦，銷量及價格走揚，全年合併營收856.04億元，創新高，較前年增加40.32%。
南亞科表示，去年第四季DRAM市況進入短期修正，價格微幅下滑，但幅度不會太大，市場還是有不錯的需求，對後市並不悲觀。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。