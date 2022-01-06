DRAM廠南亞科(2408)2021年12月自結合併營收為69.37億元，月減4.41%，較前年同期增加36.62%。去年第四季DRAM市況進入短期修正，加上公司已無庫存可供銷售，單季營收約213.99億元，季減約10.22%。

2021年受惠記憶體市況復甦，銷量及價格走揚，全年合併營收856.04億元，創新高，較前年增加40.32%。

南亞科表示，去年第四季DRAM市況進入短期修正，價格微幅下滑，但幅度不會太大，市場還是有不錯的需求，對後市並不悲觀。