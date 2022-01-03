記憶體產業受中國西安封城事件影響應有限，整體來看，因第一季記憶體產業進入淡季，產品價格預估不易上漲，以及工作天數較少，預料第一季營收比上季下滑但修正幅度不大。

研調機構TrendForce表示，受到大陸西安封城影響，雖三星西安工廠生產未中斷，但必須以較低營運規模因應，目前該廠NAND Flash生產調整人力與部分稼動；若封城持續，不排除NAND Flash合約價跌幅將進一步收斂。

因中國西安封城事件影響之預期，帶動DRAM廠南亞科(2408)以及Flash廠華邦電(2344)、旺宏(2337)於2021年封關日股價強勢。隨著記憶體產業受中國西安封城事件影響有限，今日股價回檔。展望第一季，預計產業持續盤整，但整體業績表現仍可望有撐。

DRAM廠南亞科隨著2021年第四季DRAM產業步入修正期，但預料修正是短期以及修正幅度不大；預計今年首季可能回穩也可能持續修正。

旺宏董事長吳敏求對2021年第四季以及今年仍不看淡，除了去年第四季毛利率表現仍可期待外，他也認為，NOR Flash會一直缺貨到今年，在供不應求下，價格的趨勢將會往上。

旺宏去年第三季本業強勁以及業外處分6吋廠獲利挹注，單季稅後純益54.3億元，季增1.82倍，每股純益2.94元，創歷史新高，2021年前三季EPS達4.48元；公司預估2021年第四季營收可望維持去年第三季的高水準。

華邦電在利基型DRAM主攻低容量2G/1G的市場，去年持續受惠，公司對於今年低容量的市場仍是相對看好，估今年在整體利基型DRAM價格將不會比今年差。

對短期利基型DRAM價格看法，華邦公司預估，去年第四季到今年第一季會先整理，主要是客戶要調節庫存，供應鏈也有長短料的問題；但預估短期修正不大，今年來看，2022年可望供需平衡、價格持穩，預估今年全年的價格不會比去年差。

華邦電去年前三季EPS 2.36元，2021年全年營運表現將創下新高。