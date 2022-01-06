據CINNOResearch月度資料顯示，11月在手機SoC（系統級晶片）方面，聯發科再度超越高通（Qualcomm），以860萬顆的智慧手機晶片銷量蟬聯11月榜首，高通以840萬顆的當月銷量緊隨其後，蘋果A系列晶片依靠iPhone13的強勁動能，位居第三。
在全球智慧手機晶片市場上，聯發科的市占率持續壓過高通，2021年第三季全球市占率達四成、連5季稱霸，而中國晶片廠紫光展銳（UNISOC）則一口氣超車華為旗下海思（HiSilicon）、三星，躍居第4位，三星市占率則腰斬。
根據調查公司Counterpoint 16日公布的調查報告顯示，聯發科在全球智慧手機用SoC市場上持續居於領先優勢，2021年Q3（7-9月）聯發科智慧手機晶片市占率高達40％，較去年同期（2020年Q3、33％）揚升7個百分點，已連續第五季高居市占龍頭。聯發科市占率在2020年Q3（7-9月）首度超越高通。
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