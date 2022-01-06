美國記憶體大廠美光股價周三盤中一度攀高至98.45美元，創新天價，但預期台廠第一季合約價可能續跌，南亞科(2408)、華邦電(2344)等DRAM廠股價承壓；相對而言，因DRAM現貨價近一個月來止跌回升，下游模組廠威剛(3260)股價相對抗跌。

3日傍晚於台灣東部海域發生芮氏規模約6.0地震，初步調查確認各廠並無重大機台損害，生產方面正常運行，實際影響有限。研調機構集邦科技TrendForce目前對2022年第一季DRAM價格預測維持約8~13%的季跌幅。

在現貨市場方面，隨著買盤小量回補，DRAM現貨價止跌回升，DDR4現貨均價近1個月彈升約1成，支撐記憶體模組廠威剛股價抗跌表現。

市調機構集邦科技調查，動態隨機存取記憶體（DRAM）現貨價持續上揚，DDR4現貨均價近1個月自1.28美元，攀高至1.41美元，上漲約10%。

整體來看，農曆年前補庫存的力道不強勁，市場預期農曆年後現貨價漲勢可望更為明朗，推升第二季合約價正式止跌回升。

DRAM廠南亞科2021年12月自結合併營收為69.37億元，月減4.41%，較前年同期增加36.62%。去年第四季DRAM市況進入短期修正，加上公司已無庫存可供銷售，單季營收約213.99億元，季減約10.22%。

2021年受惠記憶體市況復甦，銷量及價格走揚，南亞科全年合併營收856.04億元，創新高，較前年增加40.32%。

南亞科表示，去年第四季DRAM市況進入短期修正，價格微幅下滑，但幅度不會太大，市場還是有不錯的需求，對後市並不悲觀。

威剛先前預期，隨著記憶體市場價格趨於穩定，加上庫存有效管理，將有助於優化去年第四季毛利率。

美國記憶體廠美光（Micron）第一季營運表現與第二季展望皆優於市場預期。周三股價一度衝上98.45美元，創新天價，收盤在94.4美元，轉跌約2%。