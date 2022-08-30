澳洲一名女房東將一年前新買的房子，租給一名帶著3個孩子的單親媽媽，雖然2人從未見過面，但當她聽到對方因為經濟問題，可能要退租的時候，不顧周遭房租不斷上漲的趨勢，毅然決然地調降房租，幫房客省下一大筆錢，暖心的事蹟在網路上引起熱議。

根據《9 NEWS》報導，澳洲女子凱瑟琳（Catherine Phillips）和丈夫一年前在維多利亞州墨累河（Murray River）河畔小鎮買了一棟房子，並將其租給一名帶著3個孩子的單親媽媽，但彼此從未見過面。日前她為了幫房客節省暖氣的燃料費用，於是聯絡管理房子的房地產經紀人，打算加裝燃氣管道的分離式系統裝置，沒想到無意間得知房客因為經濟問題，之後很可能會搬走的消息。

凱瑟琳得知消息後有點難過，認為如果一直搬家，對於孩子來說不是個穩定的家庭環境，因此在和丈夫討論過後，決定為這名單親媽媽降低房租。房地產經紀人對此震驚不已，因為當地租金不斷上漲，部分房租的漲幅已經比先前高出20%左右，讓許多人不得不搬到空間較小、屋齡較老的住處。

事後凱瑟琳在社群平台分享此事，希望能鼓勵其他房東在力所能及的範圍內幫助房客，「如果你有能力幫助別人，那就去做吧！」，她指出許多房東或許已經繳清房貸，沒有過大的經濟壓力，再加上現在生活成本不斷上漲，包含燃料、食物等，「我們雖然不富有，也是領著一份又一份的薪水，但我很感激我能夠幫上忙。」