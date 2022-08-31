新加坡一名女房客去年與男友搬入新的分租套房，但某天她晚上裸睡時發現，竟被不詭異「黑影」非禮，由於房東夫婦經常到泰國拜拜，情侶倆起初認為，可能是房東養的「小鬼」跑進他們房間，之後偷裝監視器後，才發現是男房東所為，氣得她連夜搬家。

根據《星洲網》報導，30歲女房客在去年5月下旬，與男友搬入新的租屋處，與房東夫婦和幾名房客同住一間公寓，同年6月5日，男房東提議辦派對慶祝新房客入住，還準備了食物、紅酒和啤酒等，並邀來其他房客與親戚一起聚餐。

女房客喝了幾杯後不勝酒力，洗完澡後就回房間休息，平時她睡覺習慣只穿一條內褲，當天蓋上被子就呼呼大睡，豈料睡到一半，她就發現身體被觸碰，似乎有人在與她接吻，甚至碰觸她的胸部與私處，猛然睜眼查看，只看到一個模糊黑影閃過，無法看清對方的臉。

女房客提到，起初以為是男友觸碰她，但男友一向很溫柔，不會如此粗暴，而且她隱約發現黑影似乎有頭髮，但她的男友是光頭，所以很確定一定不是男友所為，而屋內只有男友及男房東兩名男性，起初猜測嫌犯是男房東，但又無法篤定，且房東夫婦經常到泰國拜拜，家中還有一個被上鎖的倉庫，情侶倆開始擔心，房東可能有養小鬼，是小鬼跑出來惡作劇。

情侶倆為了查出真相，因此在房內偷裝監視器，直到去年8月14日，男房東再次提議舉行聚餐，同樣準備許多種酒，女房客再次醉倒房中，豈料到了凌晨，她趴睡時發現有一隻手在摸她的胸部，甚至還將她翻身撩弄頭髮，她瞬間驚醒一看，才發現非禮她的人竟是男房東，男友得知此事後氣得報警，情侶倆趕緊搬離，女房東也願意退回房租。

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