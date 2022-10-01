睡眠不足不僅影響精神，還可能導致肥胖，因此挑一張好床就顯得格外重要。大陸浙江一名男子日前到寢具店挑床墊，沒想到試躺時竟睡著了，甚至還開始打呼，店員發現後貼心的幫忙蓋被子，男子睡醒後果斷付1.9萬人民幣（約新台幣8.5萬）把床墊買回家。

綜合陸媒報導，浙江麗水一名男子27日到寢具店挑床墊，在試躺其中一張床時，竟直接在店裡睡著了，睡得太熟還打呼，周姓老闆娘發現後，看對方睡得很香甜，不忍叫醒他，於是請店員幫忙關燈，還幫忙蓋被子怕男子著涼。

原以為男子睡醒後就會離開，豈料他起床後，爽快地付了1.9萬人民幣（約新台幣8.5萬），當場把床墊買走，也讓老闆娘感到非常訝異。離奇故事曝光，在網路上引發討論，許多人表示「店家貼心的服務打動了男子，這才是銷售的較高境界」、「躺下秒睡著就是好床」，不少人也提到，人除了上班外，大部分時間就是睡覺，因此睡好床真的很重要。

美國醫療機構「Mayo Clinic」曾對睡眠進行研究，發現人若是缺乏睡眠，會導致腹部脂肪增加9％，同時還會增加11％的腹部臟器脂肪，而且臟器脂肪堆積與心血管疾病、代謝症候群發生率成正比，表示睡眠不足是肥胖、新陳代謝和心血管疾病的好發危險因子。