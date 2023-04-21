美國有民眾發現一棟空屋底下，出現一隻受困的幼鹿，動物救援人員接獲報案後，火速抵達現場救援，奮力鑽進洞裡卻發現，幼鹿定格完全不動，靠近看才知是烏龍一場，這只是鹿造型的塑膠裝飾品，一行人還與假鹿合照，直呼實在是太蠢了。

根據《The Dodo》報導，動物救援人員史密斯（Tosha Smith）日前接獲報案，得知某棟空屋底下，出現一隻幼鹿，受困在縫隙裡動彈不得，她連同動物康復師及三名員警一同前往，史密斯彎下身體查看，發現屋子地板下確實趴著一隻幼鹿。

儘管空屋下空間很小，而且距離鹿約7公尺，但史密斯完全害怕，直接從底下的洞口爬進去，小心翼翼地閃開各種管線，史密斯開始發現不對勁，「爬到一半我就覺得怪，鹿完全沒有動，但我還是不放棄」，她靠近一看才驚覺，這根本不是鹿，而是被遺棄的塑膠裝飾品。

史密斯提到，當時她驚訝，同時又很開心，所幸沒有動物處於危險中，「真的好蠢，但也鬆了一口氣，表示沒有小鹿必須在失去媽媽的情況下長大」。他們也將此事分享至臉書，並曬出與雕像鹿的同框照，不少網友笑說「可憐的寶寶，嚇到全身僵硬了」。