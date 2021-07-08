毒品千百年來荼毒無數人的健康，也斷送不少家庭的幸福，然而根據捷克大學最新研究發現，人類將藥物和毒品沖進馬桶或是隨意丟棄到水生生態系等行為，會讓魚類出現毒品上癮以及戒斷症狀。

根據《CNN》報導，由捷克行為生態學家霍奇（Pavel Horky）所領導的研究團隊發現，野生鱒魚會對河流裡的微量甲基安非他命上癮，並且出現戒斷症狀。

實驗中，研究團隊將40條鱒魚放入含有微量甲基苯丙胺（methamphetamine，俗稱冰毒）的水箱，8週後再將這些鱒魚移轉到乾淨、不含冰毒的淡水水箱中，接著每隔一天實施「戒斷症狀」測驗，讓魚群選擇要進入含冰毒的水箱，或是乾淨的淡水水箱。同時，還有另外40條在正常水域生活的鱒魚作為對照組。

實驗發現，40條「嗑藥上癮」的鱒魚渴望尋求含有冰毒的水箱，即便移居至淡水水箱10天後，腦部仍能發現用藥證據，而且行動較不活躍。這項研究也被發表在期刊《實驗生物學雜誌》（The Journal of Experimental Biology）上。

霍奇表示，魚類對於水中含有的微量物質相當敏感，例如酒精、毒品以及多種神經學活性藥物，和人類一樣會出現相關的成癮反應，「魚類對於藥物獎勵的渴望，可能超越覓食與交配繁衍後代」。

他也擔心，毒品若因馬桶排放、丟棄而流入河川，將造成更多災害，尤其是被藥物吸引的魚群一旦成癮，恐改變棲地偏好，長時間聚集在汙水排放水域附近，無奈人類目前無法抑制毒物流入自然生態，「藥物濫用不僅傷害人類社會，也正在威脅水生生態系」。

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