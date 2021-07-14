33歲金馬影后馬思純6年前與周冬雨一同以《七月與安生》奪下雙蛋黃影后殊榮，人美又感性的她先前談起戀愛相當大方，與男星歐豪交往曾大方告白：「七月是歐豪的」。兩人分手後，今年3月，馬思純傳出和搖滾樂團「盤尼西林」主唱張哲軒（曼樂）過夜，引來粉絲起底男方黑歷史，並要求馬思純和對方分手，但她不為所動，還傳出已經自己買好鑽戒，就等男方求婚。

馬思純先前上節目曾自曝因家庭影響，從小就沒有自信，還被同學霸凌，近年她因憂鬱症纏身，病情起起伏伏，也因服藥導致多次身材被指發福。去年7月她傳出生病出國散心，對此，「馬思純後援會」在官方微博說：「沒出國，在家」，馬思純公司也否認，表示：「沒有出國，最近都在國內，謝謝大家關心」。

馬思純今年3月和張哲軒（曼樂）傳出緋聞。（圖／翻攝自馬思純微博）

今年2月馬思純上《吐槽大會》，勇敢面對身形變化，直說：「我胖了」，並分享先前為了演戲曾在20天內瘦下10公斤，但工作結束後她就變回普通人，「所以我其實不想當一個女明星被身材左右，我只想當一個女演員，陪大家度過春秋冬夏」。

隔月，馬思純被拍與樂團主唱張哲軒（曼樂）十指交扣逛街，最後又一同回到家中過夜，關係親密，引來有人匿名爆料過去和張哲軒有一夜情，對方不愛戴套，還嗆說：「懷我的孩子不好嗎」。據《鏡週刊》報導，消息傳開後，男方便提分手，馬思純不願意開始奮力挽回，還傳出她買了房子、車子，甚至是婚戒，只盼兩人有天戀情開花結果，但對此，馬思純暫無回應，不知真偽。