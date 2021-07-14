藝人林孟潔擁有精緻的五官，參加實境節目《全明星運動會》擔任籃隊經理，人氣逐漸高漲，受到不同觀眾朋友們的喜愛。林孟潔昨（13日）在社群分享居家快篩影片，因她有過敏體質，在快篩檢測過程中，鼻子會不自覺地打噴嚏，讓粉絲朋友們相當心疼。

林孟潔今（13日）在個人Instagram表示：「紀念第一次快篩，以前最討厭看耳鼻喉科，但興奮感蓋過了內心的害怕，其實我覺得讓別人戳比較恐怖，自己還可以控制力道，沒有想像中恐怖。」她相當地勇敢面對自己所懼怕的事情，居家快篩結果為陰性，讓她可以安心地出門工作。

林孟潔相當勇敢。（圖/林孟潔IG)

林孟潔這段居家防疫期間，在自家陽台外面運動，大方展露出火辣的身材，一身運動套裝，她表示：「上衣包覆性很夠不壓胸、彈性也很好，褲子很貼身完全不緊，穿久了也不會覺得不舒服，重點是看起來腿很細。」相當滿意購買的運動服裝，能夠讓她在運動的時候，穿著衣物沒有任何地不舒適感。

喜愛她的網友們表示：「好喜歡你家的光影」、「妳的衣服真好看！」、「好喜歡這個腮紅」、「孟潔在家減肥大作戰」、「戳不深，怎麼測都陰性」、「我剛剛也是這樣...然後還飆淚，過敏很痛苦呀！」、「應該要垂直臉部進入鼻孔，進入到底之後轉兩圈」、「我沒這個勇氣，妳太可愛了！」

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