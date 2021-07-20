欣欣秀泰今日關閉暫停營業，將進行全面性消毒。（圖／翻攝自google map)

新冠肺炎本土疫情有趨緩跡象，中央流行疫情指揮中心13日起鬆綁措施，北市電影院依照指引有條件開放，未料不到一周，昨先傳出確診民眾在台北京站威秀影城工作，欣欣秀泰影城稍早又宣布，因配合防疫今日全面關閉消毒，不少民眾紛紛猜測是否又有確診足跡。

秀泰影城上午在臉書粉專發文指出，欣欣秀泰影城配合防疫，今天7月20日全面關閉消毒，線上購票者系統將直接取消訂單並退款至原信用卡，退款工作天約7-14個工作天，實際狀況依各銀行公告為準；現場購票者可於8月20日前至影城現場進行退款事宜。

欣欣秀泰稍早於官方臉書宣布，關閉消毒一日。（圖／翻攝自欣欣秀泰臉書）

有網友表示，「不會是和worldgym長春店同個個案吧」，因為兩間地點很近，也有人抨擊「確診還出門看電影？有事嗎？」、「一定是中獎了」。

對此，台北市衛生局表示，經釐清為秀泰旗下企業的1名新進員工快篩陽性，由於員工辦公室與欣欣秀泰部分員工為同一辦公室，欣欣秀泰影城暫停營業，並主動請所有員工進行快篩。

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