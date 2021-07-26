衛生局長葉彥伯說明不同接觸環境與確診者接觸的感染率，尤其是拿下口罩飲食、沒正確戴好，在密閉空間、通風不良場所，都會增加感染風險。（謝瓊雲攝）

彰化縣26日零確診，彰化縣長王惠美在直播說明會中，不忘分享奧運健兒的賽事奪牌佳績，對於降級後餐廳內用和美容按摩業，她強調做好防疫一步步來，許多國立高中職教師和補教業詢問何時打疫苗，她強調由教育部規畫安排，只能呼籲大家耐心等待。

王惠美表示，27日起調降二級，需有6個通則、3個禁止，除飲食外需全程戴口罩，一定要落實實聯制，保持社交距離，室內空間1.5米、室外1米，集會活動室內50人、室外100人，餐飲內用原則要依衛福部規定7天前送主管機關核備。

她呼籲，若民眾想要去按摩、美容，不是不可以，除了量體溫、手部消毒，全程戴口罩，務必要確認業者有無開窗保持空氣流通、客戶與客戶之間至少間隔15分鐘完成清消，確保自身的健康安全。

彰化縣衛生局日前針對確診者進行分析，了解在不同接觸環境下的感染率，衛生局長葉彥伯再度強調，同桌打麻將的感染率是百分之百，拿下口罩飲食、喝茶聊天和唱歌，無法正確戴口罩，在通風不良場所、密閉空間長時間相處。

彰化縣國小教職員上周打完疫苗後，縣立國、高中也自26日起至29日施打，補教業者、國立與私立高中職教職員，不斷詢問何時才輪到他們打疫苗？

王惠美強調，這些都是由教育部統一造冊撥發，並非由縣府經手，等中央核撥疫苗後就會盡速安排施打；她說，行政院長蘇貞昌已公開承諾會在開學前讓所有教師們打到第一劑，呼籲老師們耐心等待。