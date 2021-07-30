魏明谷下午在臉書重砲回應，怡心園出包別甩鍋，將針對提出不實言論的人士提告。（翻攝魏明谷臉書／吳建輝彰化傳真）

彰化縣田尾鄉田尾城鎮之心延宕雪球越滾越大，現在有民眾扯出搞爛原因竟是前縣長魏明谷任內，找來謝姓建築師浮編灌水。（翻攝／吳建輝彰化傳真）

彰化縣田尾鄉田尾城鎮之心延宕雪球越滾越大，現在有民眾扯出搞爛原因竟是前縣長魏明谷任內，找來謝姓建築師浮編灌水，但王惠美上任發包執行未給特定廠商得標，導致無法送審施工，指控魏明谷官商勾結，魏明谷下午在臉書重砲回應，怡心園出包別甩鍋，將針對提出不實言論的人士提告。

魏明谷在臉書指出，最近彰化縣政府執行不力，讓田尾城鎮之心一案鬧的沸沸揚揚，他出於關心地方建設進度，發表個人看法，並期許王縣長能多聆聽民意，敦促所屬積極改善工程執行不彰情形。但卻有地方人士在社群軟體傳播不實消息，污衊他擔任縣長時的努力，為了捍衛從政以來一貫清白，決意針對造謠與傳播不實訊息之人士提告，並要求檢調單位迅速介入調查及偵辦。

魏明谷表示，絕對沒有所謂御用設計單位，大型工程都是公開招標評選，由專家學者與縣府內委員選定，根據他了解該案設計圖在王縣長就任後，2019年5月才完成設計圖核定，相信王縣長應該清楚設計方向，並指出問題應該是縣府上下都不肯溝通。

魏明谷還說，可笑的是採購法實施以來，工程一定都是傭開招標，依法執行，不管誰當縣長都一樣，造謠者明知法規卻蓄意造謠，因此決定站出來捍衛清白，訴諸法律以訟止謗。

魏明谷強調，王縣長都上任快三年了，城鎮之心2019年12月17日就決標，2020年2月開工都這麼久了，請鄉親評評理，這樣還想甩鍋給誰，奉勸各位有心人士好好敦促王縣長，不要甩鍋給前朝、不要讓田尾人失望。