【旅遊經 編輯部報導】

明(27)日起配合中央全國COVID-19疫情防疫警戒降至二級，臺北市營運的各個場館也逐步開放，其中閉園近兩個月後關渡自然公園也將在7月27日恢復營運，但會先以降載開放入園方式來進行，同時段入園之際，須佩戴口罩，園區禁飲食，採實聯制，人數以600人為限，民眾可以適度地走出戶外，到關渡輕鬆走走。

北市動保處提醒，目前雖然疫情趨緩，但放鬆心情不等同不放鬆警戒，民眾仍要遵守園區防疫相關指引，園區目前不開放飲食，入園須全程佩戴口罩，除了配合實聯制外，並隨時和他人保持1.5公尺以上社交距離。

目前關渡自然公園採取管制措施限定同時段入園人數600人，自然中心人數則上限50人，多媒體室欣賞影片將採梅花座，並在每放映場次間進行消毒，此外也會每日進行重點區域的加強消毒，民眾可以安心入園，另目前部分區域包含賞鳥小屋、東西南賞鳥廊道及餐廳暫不開放。