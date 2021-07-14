【旅奇傳媒/日本部報導】旅行中想休憩一下時，充滿當地特色的咖啡館絕對是最好的選擇。位於九州西北邊角的長崎縣平戶市，過去最早開啟對西方國家貿易大門，因此除了時下流行的古民家咖啡之外，更有充滿復古風情的洋風咖啡館等，在此可以品嘗到各種充滿平戶特色的甜點，也能拍出許多打卡美照喔！

■Kitchen眺望亭

Kitchen眺望亭位於松浦史料博物館境內，不僅能眺望到平戶城，也能俯瞰平戶市街區。店內以歐洲骨董家具風格布置，提供義大利麵、披薩等洋食，也有販售土產等小物。

▲窗外就是松浦史料博物館的入口，另一面則是平戶港的碼頭風景。 記者-徐意雯／攝

▲逛完松浦史料博物館不妨來Kitchen眺望亭休息一下再出發。 圖：平戶觀光協會／提供

■熊澤咖啡店

熊澤咖啡店由擁有150年歷史的武士宅邸改裝而成，濃厚的日式老宅風格及屋外的風雅庭園，療癒了來訪者的身心靈。推薦點個蛋糕組合，在此悠閒地度過下午茶時光。

▲咖啡熊澤除了蛋糕加飲品的組合外，也有提供輕食。 記者-徐意雯／攝

這裡同時是植物分類學者「熊澤三郎」的紀念館，原為農林省官員的熊澤三郎在退休後回到平戶，進行平戶當地的杜鵑花研究，此外他也是春山茶花的命名者，因此庭園裡也能看到這些美麗的花朵。

▲充滿日式氛圍的熊澤咖啡店，自平戶巴士總站徒步15分鐘即達。 記者-徐意雯／攝

■喫茶 御家紋

位在荷蘭商館通老街街角，白牆黑瓦的2層樓建築有著看似和風的外觀，牆上的小窗內卻裝飾著聖經的神像，從店外到店內復古的設計都非常引人注目。

▲在一排茶色的老街建築中，黑白色調的御家紋非常搶眼。 記者-徐意雯／攝

菜單上最特別的就是「和老闆娘聊天」的這道免費餐點，喜愛和當地人交流的旅客千萬不能錯過。店內招牌是「和華蘭甜點」，在優格上鋪滿花豆、水果等配料，最後淋上柚子蜂蜜，非常消暑。

▲招牌甜點顏色鮮豔，光看就覺得心情愉悅。 圖：平戶觀光協會／提供

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