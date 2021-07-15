日本桌球天后福原愛3月爆出不倫戀，遭到大部分日本民眾厭惡，成為上半年最不能原諒的外遇名人榜首。近日資深媒體人許聖梅進棚錄節目《震震有詞》，指出福原愛為離婚不惜賠上建立30年的公眾形象，「她最高戰績是倫敦奧運銀牌，沒有想到她人生的金牌是最令人討厭的外遇冠軍。」講完後自知可能講太重，還趕緊跟福原愛隔空道歉。

福原愛因被日媒捕捉到約會、過夜「橫濱大谷翔平」，男方後來還被爆出早就已婚，等同雙重不倫戀，即便福原愛二度發聲明道歉，強烈的撇清外遇嫌疑，原本良好的形象仍跌入谷底；許聖梅感嘆，福原愛從3歲開始打桌球，在日本可是人氣超高的國民妹妹，卻因一次約會喪失光環。

福原愛和江宏傑鬧婚變近4個月，才在本月8日宣布正式離婚，結束5年的夫妻關係。根據日媒綜合報導，福原愛儘管順利恢復自由身，但婚內靠著甜蜜夫妻形象賺進不少代言費，恐要慘賠新台幣5100萬的違約金，而且與江宏傑共同持有的高雄3900萬豪宅也需分產；許聖梅認為以福原愛的身價，應該是付得起的，但實際付出的卻不只5千多萬，因為她在日本耕耘30年聲望很高，一夕之間竟成為日本民眾最討厭的外遇公眾人物，連東奧球評工作及個人公司都失去，「她因為要離婚，為了爭取這個自由，她賠上的是前面30年建立非常良好的公眾形象，真的是情何以堪。」