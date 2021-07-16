不少政商名流會到招待所享樂，由於一切都保密到家，因此不少人都很好奇，裡面到底是什麼情況，資深媒體人許聖梅就爆料，其實有些大老闆會找一線女星到招待所坐陪，雙方看對眼了還可以直接進小房間辦事，超勁爆的內容讓現場來賓都傻眼。

許聖梅在節目《震震有詞》表示，有點社會地位的人口味特別，他們不會滿足於叫傳播妹或酒店妹，反而會找一些背景單純的幼稚園老師、琴師來玩，甚至有些大老闆還會邀來一線女星狂歡，在招待所裡，他們不會只吃飯喝酒，什麼尺度都能玩，讓人大開眼界。

每個老闆通常會有一個「御用」琴師，許聖梅透露，曾經有一位琴師長得很像「台灣第一美女」，她的面前會放空的大酒杯或魚缸，只要老闆喜歡就給錢，一晚賺30萬不困難，且通常包廂中都會有2間廁所，只要被看上就會被帶進廁所，廁所裡有會有暗門，一進去就是豪華房間，「可以在洗手間待個半小時沒有人打擾，再出來繼續玩」。

不僅如此，名嘴丁學偉也附和，「不要看政商名流西裝筆挺，玩起來才恐怖咧」，曾有女生一進來陪酒就先全身脫光，「淋上紅酒，接著富商把錢撒得滿地，妳全身淋紅酒在地上滾，黏多少錢都是妳的」，招待所還有一些誇張遊戲「人肉滑水道」、「螢光蟲」等，都是要女生將衣服全脫光，尺度大到令人難以想像。