南韓超模韓惠珍身材高挑勻稱、五官精緻，擁有不少死忠粉絲，更因成為綜藝節目《戀愛干涉團》(Love Naggers)班底慢慢打開知名度，然而日前她卻傳出確診消息，這期間她有前往SBS電視台和KBS電視台錄影，2大電視台立即進入警戒，相關接觸者都要自我隔離，進行篩檢。

不僅是韓惠珍確診，這段時間感染新冠肺癌的藝人不計其數，整個南韓演藝圈都爆發危機，連李政宰首度挑戰執導演筒新片《Hunt》（暫譯），卻因為電影製作公司「Sanai Pictures」老闆韓在德（音譯）和一名工作人員確診，最後只能取消原訂拍攝計畫。

不僅影視圈淪陷，歌手徐仁英日前也驚傳染疫，她出身女團Jewelry，因實境節目《我們結婚了》為人所知，近期她行程滿檔，才剛參與《戀愛道士》、《大韓外國人》等綜藝節目，沒想到就確診新冠肺炎，經紀公司也立刻宣布她暫停所有工作行程並進行隔離。

除此之外，YG娛樂公司的新人男團「TREASURE」成員道榮也傳染疫，他在進行廣告拍攝前，先自行在家篩檢，沒想到竟是陽性反應，同團成員及接觸過的工作人員目前都已經進行PCR篩檢，所幸所有人都是採陰性，南韓的疫情大爆發，直到現在都還在持續延燒。