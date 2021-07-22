美國第一夫人抵日當天 單日新增確診病例創6個月新高 20:262021/07/22 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國第一夫人吉爾．拜登（Jill Biden）22日率領美國外交團抵達日本，準備參加23日開幕的東京奧運，但日本疫情卻越演越烈。日本22日新增1979例新冠肺炎確診病例，創下1月15日以來最高紀錄。儘管首相菅義偉在7月12日下令東京進入緊急狀態直到8月22日，期間防疫措施包括餐廳、酒吧禁售酒類並縮短營業時間，但至今單日新增確診病例持續擴大。 新竹市22日新增1例確診個案 與桃園2確診個案有接觸史 南京疫情今增13例確診 全市普篩不到12小時採樣500多萬份 #美國第一夫人 #單日 #新增確診病例 #拜登 #日當天 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際社會》連2天創高 韓單日新確診數破1800 10:012021/07/22 財經 韓國增1842例再創單日新高 考慮擴大防疫限制 14:152021/07/22 國際 超級航運周翻船 貨櫃三雄 市值單日蒸發1,818億 04:102021/07/22 財經要聞 陸新增本土病例12例 其中江蘇11例 南京多地調為中風險地區 11:232021/07/22 兩岸 藍發起愛心待用餐活動 日供1萬份 04:102021/07/22 政治要聞 《國際社會》美第一夫人抵日 周五參加奧運開幕 16:492021/07/22 財經 東京奧運選手村添4例確診 含2外國選手 13:202021/07/22 國際 英日同盟 向中國海軍秀肌肉 04:102021/07/22 時論廣場 台南市幼兒園、課後照顧中心 7月27日起有條件開放 17:382021/07/22 生活 新北三重確診8人最多 足跡曾到銀樓 16:052021/07/22 生活 近月０確診 雲林確診報告直播改示範防疫新生活 16:422021/07/22 生活 財經熱門新聞 航運三雄血腥價還沒來？專家洩大戶成本 散戶接刀死路 - 財經 陽明驚現「最糟糕訊號」 他曝血淋淋慘況：就是這檔翻版 - 財經 東元股東會前夕 創始5大家族發聯合聲明 向黃茂雄喊話：放手吧 - 財經 - 工商 航運三雄剩一條路 長榮關鍵密碼決定小弟、大哥生死 - 財經 1分鐘讀財經》手上有鋼鐵股注意：東南亞疫情爆炸 台資鋼廠恐受衝擊 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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