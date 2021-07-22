美國第一夫人吉爾．拜登（Jill Biden）22日率領美國外交團抵達日本，準備參加23日開幕的東京奧運，但日本疫情卻越演越烈。日本22日新增1979例新冠肺炎確診病例，創下1月15日以來最高紀錄。儘管首相菅義偉在7月12日下令東京進入緊急狀態直到8月22日，期間防疫措施包括餐廳、酒吧禁售酒類並縮短營業時間，但至今單日新增確診病例持續擴大。