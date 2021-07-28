澎湃新聞報導，大陸湖南省常德市通報，27日晚間，出現與成都22日確診病例在張家界「魅力湘西」劇場有足跡交集，由於劇場觀眾來自四面八方，已緊急排查高風險觀眾。

湖南《張家界日報》社微信公號「掌上張家界」報導，張家界市新冠肺炎疫情防控工作指揮部辦公室28日通告，遼寧省大連市26日、27日診斷的4名新冠感染者，在時間和空間上，有軌跡交集，共同指向張家界22晚「魅力湘西」劇場，經評估，7月22日晚第一場（18：00-19：00）魅力湘西所有觀眾屬於高風險人群。

澎湃新聞報導，近日大連和張家界當地通告發現，26日大連排查出的3名本土無症狀感染者，曾於22日在張家界觀看魅力湘西劇場演出。這3例感染者為大連市一對母女及一名12歲學生。3人曾於17日由大連飛往張家界，去程途中，在南京祿口機場轉機，期間停留約2小時。

《南京日報》微信公號消息，26日南京市委應對疫情工作領導小組暨市疫情防控指揮部擴大會議上，對祿口機場及相關工作人員進行全面封閉管理，截至27日24時，南京累計報告本土確診病例153例，本土無症狀感染者2例，近期新增病例主要集中在祿口機場及周邊地區。此前，20日南京祿口機場開始發現陽性病例。

7月27日，大連再增1例本地確診病例，其並無南京祿口機場旅居史，但曾在22日晚與上述3例大連無症狀感染者在張家界共同觀看「魅力湘西」劇場演出，座位前後鄰排。

張家界28日通告要求，7月22日晚同場觀演觀眾，請立即向當地社區（村）或疾控機構報告，配合落實隔離和核酸檢測。

此外，湖南微信公號「常德疾控」28日消息指出，27日21：00，常德市武陵區疾病預防控制中心接到居民張某報告，稱其家人曾與成都新冠肺炎確診病例有接觸史。接到報告後，武陵區立即進入應急狀態，開展疫情處置工作。

初步核查，無症狀感染者周某，係張某之妻，36歲。23日、24日曾與成都市確診病例（張家界旅遊後來常），在常活動期間有接觸史。27日晚，武陵區疾病預防控制中心對其進行核酸檢測，初篩結果為陽性，常德市疾病預防控制中心覆核為陽性，經專家組診斷，判定為無症狀感染者，現已封閉轉運至定點醫院進行隔離治療。周某丈夫張某、兒子檢測結果均為陰性。