香港女星張柏芝曾和謝霆鋒有一段5年婚姻，且替他生下2個兒子，離婚後還產下一個父不詳的小兒子，至今一舉一動都仍能引起超高討論；張柏芝參加完選秀節目《乘風破浪的姐姐2》後，也在《讓生活好看2》大放異彩，最近更罕見透露不排斥帥氣大兒子Lucas當藝人，還分享他昔日說過未來志向「想做一個好人」，讓她與有榮焉。

近期張柏芝陸續出演實境秀節目，在即將收官的《讓生活好看2》中，她被新生代女星吳宣儀問到有關兒子們的事情，「如果兒子想進這個圈子（演藝圈），妳是怎麼想的？」；對此張柏芝罕見分享對兒子們未來目標的想法，她表示不會抗拒，並直言「如果我兒子真的很想要去做娛樂圈，比我或是比他爸爸更好的話，我會百分之百支持他」。

張柏芝罕見公開分享對兒子未來的想法。(圖/ 摘自微博)

張柏芝13歲大兒子Lucas越長越帥，更被誇高冷臉神複製爸爸謝霆鋒。(圖/ 摘自張柏芝IG、謝霆鋒微博)

在她的3個兒子中，已經邁入青春期的大兒子Lucas，昔日就被發現長越大越像爸爸謝霆鋒，不免令外界好奇Lucas是否會進入演藝圈，像其他星二代發光發熱；張柏芝也分享先前和Lucas聊到未來的看法，沒想到Lucas只說「想要做一個好人」，不願傷害別人更不想與人爭鬥，讓身為媽媽的張柏芝對此感到欣慰又引以為傲。

今年初張柏芝在IG分享限時動態時，一張遊樂場玩耍的照片，意外曝光13歲大兒子Lucas長大後的外貌，高冷帥氣的表情加上沒刻意擺的姿勢，就有爸爸謝霆鋒的韻味；讓不少陪著Lucas成長的網友都紛紛讚嘆，「基因不騙人啊」、「越來越像謝霆鋒」、「真的是個小帥哥」。