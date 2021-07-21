中油及嶺東科大等，今天特到南屯區惠文國小快打站致贈「CUP＆GO來速咖啡」，善盡大學社會責任。（陳世宗攝）

全島一命向防疫人員致敬 中油攜手嶺東科大贈咖啡為醫護加油

近期全台新冠疫苗施打覆蓋率持續成長中，為感謝快打站防疫人員的辛勞，台灣中油公司與嶺東科技大學觀光與休閒管理系，21日特到南屯區惠文國小快打站致贈「CUP＆GO來速咖啡」。嶺東科大觀光系主任謝琦強說，善盡大學社會責任，用行動支持防疫工作，為醫護人員加油鼓勵。

長期注重品德教育的嶺東科大，為讓師生在疫情期間能有更深刻的機會教育，特別再與中油公司合作，結合觀光系所執行大學社會責任 (USR) 計畫，攜手致贈共同合作推廣的「CUP＆GO來速咖啡」給所在的南屯區快打站，向守護我們家園的防疫人員致謝。

觀光系主任謝琦強說，當前大家都強調「全島一命」，USR計畫就是強調將大學師生與在地生活更緊密結合在一起。雖然原本與中油的產學合作實地活動計畫因疫情暫緩，但仍發揮大學社會責任精神，用致贈咖啡的實際行動來表達對台中地區防疫人員辛勞付出的誠摯感謝。

謝琦強指出，相信在疫苗施打率達到一定程度後，原本USR計畫所設定精彩的「在地社區跨文化異國餐飲與旅遊」系列課程與活動將再次啟動，社區旅遊結合新住民所帶來的異國餐飲與文化，整合地方特色遊程，讓當前無法出境觀光的國人，也能以經濟便利方式體驗異國風情。

中油台中處長鄭文龍表示，中油不只為車輛加油，也為民眾生活加油，疫情嚴峻期間更為前線防疫人員加油，特偕同嶺東科大及卉多實業有限公司致贈1500張咖啡兌換劵，感謝第一線的防疫人員辛勞；另考量民眾需求，中油直營站商店、廁所配合政府落實防疫作為，加強清潔消毒不關門，給在外奔走的民眾方便，大家一起齊心防疫。