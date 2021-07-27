第一銀行及第一銀行文教基會長期投入社會公益，為讓前線醫護人員在疫情期間有充足的防疫物資，捐贈合計5000件隔離衣予衛生福利部朴子醫院、若瑟醫院、阮綜合醫院、枋寮醫院，以及臺東基督教醫院等5家醫療院所，另再捐贈2座UVC自動測溫除菌門予若瑟醫院，以實際行動為醫護人員安全盡份心力。

長期守護偏鄉、關注花東醫療的一銀及第一銀行文教基會，近期也捐贈1輛醫療巡迴車予花蓮門諾醫院，協助於疫情期間服務無自理能力之獨居長輩或需在宅醫療的弱勢長照個案，提供簡易醫療、居家護理及三管(鼻胃管、尿管、氣切)更換，預估每年約4300人次受惠。

一銀及第一銀行文教基會本次捐贈隔離衣、除菌門、醫療巡迴車，共有六家醫院受惠。一銀表示，防疫前線的醫護人員自新冠肺炎疫情爆發以來，堅守崗位守護大家，要獻上最誠摯的敬意與謝意；雖目前疫情警戒標準調降至第二級，但防疫不停歇，希望所捐贈防疫物資，能為辛勞的醫護人員提供安全工作環境，保障其健康，並給予最實際支持與鼓勵。

一銀ESG(環境、社會、公司治理)表現深受國內外高度肯定，對於落實企業社會責任不遺於力，自2020年面對疫情挑戰，除捐贈紅外線熱像測溫儀、熱顯測溫偵測器及隔離衣，今年更分別捐贈智慧防疫自助機、醫療巡迴車予臺北榮民總醫院桃園分院、國軍桃園總醫院及臺大癌醫中心醫院，持續關懷第一線醫護人員，與醫護並肩抗疫。

成立逾百年的一銀，未來也將秉持「就在你左右」的企業精神，將愛心觸角延伸全台各地，落實在地弱勢關懷，為社會挹注正能量。