嘉義市建設處為落實防措施，已要求自助選物販賣機業者，於30日前檢具復業防疫管理計畫送建設處工商科核備。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

自助選物販賣機業者有條件開放營業，嘉義市建設處為落實防措施，已要求自助選物販賣機業者，於30日前檢具復業防疫管理計畫送建設處工商科核備，建設處將不定期派員查核，不過到目前為止，全市111家自選物業者尚無人提出申請。

今27日降二級，已有釣娃娃機店悄悄開張，建設處已請轄內自助選物販賣機業者，於營業前檢具復業防疫管理計畫，包括需有人員管理、場所管理、消毒作為及實聯制等措施內容，並送至工商科核備，其中專責管理人員每班至多12小時，若為維持24小時營業，每日需有2位專責人員執行營業場所管理及實聯制，業者務必善盡營業管理人責任。

工商科指出，今27日已開業的娃娃機業者，最遲需在7月30日前完成申請營業程序，建設處將不定期派員查核，若發現業者在8月9日前未執行上開防疫指引擅自復業，將依傳染病防治法第67條第1項第2款規定處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。