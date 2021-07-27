國民黨主席選舉因疫情三級警戒延期，黨中央認為主席任期是以全代會召開為準，日前函文內政部釐清法源依據，內政部今回函表示，主席任期到8月18日止，但也提到應依章程及相關規定辦理。考紀會主委葉慶元表示，國民黨除參考人民團體法規定，也參考法院對財團法人及公司董事會屆滿不能改選的判決，明天將向中常會報告。

根據內政部民政司回覆國民黨函文提到，政黨各項選任人員的選舉方式、任期及黨員大會或黨員代表大會的召開等事項，應依其章程及政黨法規定辦理，不適用人民團體法，如涉及章程的解釋，應由政黨的專責單位為妥適處理。

該文還說，辦理各項活動除仍應依據章程及政黨法等規定，也應遵循中央流行疫情指揮中心公布的「集會指引」，如有超額辦理需求，應提防疫計畫。至於主席任期，國民黨的黨章規定，主席任期4年，本屆任期任期自去年3月8日至今年8月18日止，關於選任人員的任期、改選等，應依章程及相關規定辦理。

對此，國民黨考紀會主委葉慶元表示，政黨是政治性人民團體；政黨法是人民團體法的特別法，所以政黨適用法律上，優先適用政黨法，人民團體法的相關函釋，就算不適用，當然也有參考價值。

葉慶元說，除了參考人民團體法院，也以過去法院對財團法人及公司董事會屆滿不能改選的判決為依據，因故無法改選時，法院也認定現任董事、董事長等得繼續行使職，明天會將函釋與考紀會建議報中常會一併議處。

針對國民黨主席選舉期程，據悉，國民黨中常委李德維已展開連署，明天將提案要求黨中央決議選舉期程，目前黨中央規劃8月12日、13日開放候選人領表，16日、17日受理候選人登記，預計於9月25日投票。