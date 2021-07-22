中國大陸21日新增新冠病毒本土病例分別為江蘇省南京市11例，和雲南1例。當天傍晚起南京即漏夜展開全市全員核酸檢測，不到12小時就採樣500多萬份。南京市今再開記者會發布，截至22日13時，南京全市共診斷出13例確診及9例無症狀感染者。全市已封閉34個社區。

南京祿口國際機場日前在工作人員定期核酸檢測中，發現有多人結果呈陽性。南京疫情防控工作指揮部21日下午啟動對全市常住人口及來寧人員核酸檢測工作。截至今日中午12時，全市共採集核酸樣本500多萬份。

南京市今召開記者會，通報祿口國際機場防疫情況。南京市衛健委二級巡視員許民生介紹，截至7月22日，南京全市共計封閉社區（村居）34個，其中江寧區29個，溧水區5個，祿口街道繼續確定為封控區域，進行封閉管控，人員只進不出。

許民生指出，截至22日13時，全市確診13例確診病例，其中7輕型，6個普通型。另有9例無症狀感染者。另目前南京已畫定10個社區（村居）為中風險地區，這些地區的進出公共交通均已暫停運營。

對於有南京市民反映，在核酸檢測過程中存在排隊等待時間長等問題。對此，許民生回應，採樣人員不足的情況已不斷緩解。他指出，為了支援江寧的全員核酸檢測工作，江蘇省、南京市醫療機構抽調了4500多名醫務人員參與江寧區的採樣工作。