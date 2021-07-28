南京市昨再新增48例本土新冠確診。7月20日至今，已累計本土確診達155例。此輪南京疫情還擴及5省9個城市，且確定為Delta毒株傳染。對此，中紀委官網昨今刊文發聲，指南京祿口機場若及時認真落實舉措，又何以輕易失守。批評祿口機場存在監管缺位、管理不專業，防疫各項措施沒有落實。

中紀委稱，本輪疫情早期主要是參與機場航班的地勤、清潔等人員，而祿口機場保潔公司是專案外包。工作流程上，機場沒有將負責境外和境內的保潔人員區分開。更嚴重的是機場管理不專業，把國際航班與國內航班由原來的分開運營變為混合運營，造成境外疫情流入。此外，在發現陽性樣本之後，祿口機場對相關人員的防控管理也不到位，造成疫情蔓延。

祿口機場「失守」後，江蘇省委於7月23日已決定暫停東部機場集團黨委書記、董事長馮軍的職務，由退休老將錢凱法代理。

南京作為交通樞紐。尤其7月正值旅遊旺季，7月10日以後從祿口機場過境的旅客密集。專家分析，機場過境旅客可能存在感染者，需要進一步抓緊排查。