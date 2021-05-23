台灣本土病例連日爆增，昨更校正回歸400確診數，疫情確實嚴峻，全台各縣市都進入三級警戒，更強力呼籲除了戴口罩、勤消毒雙手外，希望民眾能盡可能不要出門，隔絕疫情也保護自己，在學生們都停課的現在，所有家長都為了孩子遠距上課、生活起居等事勞心勞力，天團SHE成員Ella(陳嘉樺)也不例外，昨po文表示自己照三餐煮，崩潰「煮飯快沒招」，馬上招來演藝圈神救援，竟是女神小S！

Ella在2012年結婚，甜嫁賴斯翔，5年後生下寶貝兒子「勁寶」，如今勁寶4歲大，已經開始上學，本以為當媽的她可以喘口氣，不料台灣疫情突然變得嚴重起來，學生們全面停課，勁寶當然也是，Ella開始了天天24小時跟兒子黏在一起的防疫生活。

Ella天天防疫自煮，哀號煮飯快沒招。(取材自陳嘉樺 Ella臉書)

昨晚(5/22)Ella在臉書po文，表示自己目前的職業是全職家庭主婦，輪值早、中、晚三班，起床先做早餐給勁寶，之後陪他上網路課程，中午吃完飯後，把勁寶交給爸爸照顧，她的午班工作是準備晚餐、陪玩些家庭小遊戲，然後抓出一點空檔運動一下，接著就煮晚餐，而晚餐吃完，她又要想隔天的三餐要吃什麼，Ella為此上網看各種料理影片，不禁吐苦水：「你們呢？有沒有碰到煮飯快沒招的瓶頸？」。

Ella吐苦水之餘，不忘呼籲大家乖乖待在家裡，「再艱難我們一起努力」，也感謝一線醫護人員的辛苦，而這番「疫情自煮困境文」不但讓眾網友心有戚戚焉，也釣出星友回應，小禎表示自己也身陷這困難中「早就…」，而小S也分享自己餵養三千金的心得：「我就那4、5道菜：玉米炒蛋或絞肉，絲瓜、空心菜、咖喱飯、鮭魚蒸飯、馬鈴薯燉肉、紅燒豆腐、蒸鱈魚、番茄炒蛋、紅酒燉牛肉⋯⋯，就這幾道」，但其實小S說的，算算有多達11道菜品，讓眾人佩服不已，直呼「已經很豐富了」、「列入筆記」，另外，靠著招牌滷味征服許多星友的胃的海裕芬，號召大家團結自救：「快沒招？來交流一下」，讓一堆媽媽網友喊著要+1。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)