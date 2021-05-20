JYP娛樂女子天團「TWICE」，6月即將發行第十張迷你專輯《Taste of Love》，而在3月6日舉辦日本線上演唱會《TWICE in Wonderland》，宣布將先行於5/12發行日語單曲〈Kura Kura〉，近日TWICE開始暖身跑宣傳，作客日本占卜節目，台籍成員子瑜被算命師直指有億萬富豪線，未來有機會成為JYP公司的副社長，讓成員超驚訝。

TWICE昨(5/19)作客富士電視台節目《突然ですが占ってもいいですか》，製作單位邀請命理師星ひとみ(星Hitomi)幫女孩們算命，命理師算到子瑜的時候，語出驚人表示她有「天使波動」，擁有最強的氣場，還說她平時雖然笑笑的，但其實個性嚴謹而果斷，建議她如果能再撒嬌一點，能擄獲全世界的心，但星ひとみ說，子瑜應該是連笑一下都不太拿手的個性，唯有私下無人時，例如洗澡的時候會唱歌，子瑜也害羞承認，說確實心情很好的話，真的會這樣做。

命理師星ひとみ也預測TWICE每個人的未來發展，子瑜的部分，預測她能跟JYP社長朴軫永看齊，說他們都是擁有「世界之氣」的人，如果子瑜能加強一下這方面，未來可能當上JYP的副社長，讓成員驚呼不已。

命理師還說，子瑜的手相能看到「億萬富翁線」，她聽了嚇到笑出聲，成員們也發出驚叫聲，而事後節目組將億萬富翁手相圖放上推特，引發網友熱議，直呼子瑜真是天選之人，「這個外表和運勢，世界最強吧」、「將來會成為JYP的副社長，也許是世界第一名的美女子瑜」。

(中時新聞網)