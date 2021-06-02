全球最大肉品供應商JBS驚傳遭到網路勒贖攻擊，主要是支援北美與澳洲IT系統的伺服器被駭，白宮指控俄羅斯駭客是這起事件的幕後黑手，全球肉品供應鏈恐因此被打亂。

JBS發聲明指出，「目前並無跡象顯示，客戶、供應商或員工的個資，因為這種狀況遭到不當取得或濫用。化解這起事件需要時間，可能會耽誤到與部分客戶及供應商的交易。」

美國白宮表示，JBS遭勒贖軟體攻擊，可能是以俄羅斯為據點的犯罪集團所為，白宮正就此事與俄國政府進行交涉。澳洲政府則說，美國執法機構已帶頭調查該起網路攻擊案件。

白宮副發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre），1日就巴西肉品商JBS的美國子公司JBS USA被駭一事召開記者會，她提到JBS上月30日向白宮通報遭到勒贖軟體攻擊，白宮與農業部已提供協助，聯邦調查局（FBI）也展開調查。拜登總統指示相關部門，研判是否會對美國肉品供應造成衝擊。

就在JBS遭駭的幾周前，美國東岸油管業者「殖民油管」（Colonial Pipeline）才被勒贖軟體鎖定為攻擊目標，導致這條美國最大的燃油輸油管線癱瘓6天，據傳付了500萬美元贖金擺平。

華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）科學科技創新計劃主管金恩（Meg King）說:「如果說Colonial Pipeline遭網路攻擊影響消費者的範圍，不足以在國際社會引起迴響，全球主要肉品供應商JBS被駭就會。是時候全球團結一致，破壞勒贖軟體的商業模式。」

JBS也成為駭客眼中肥羊發動勒贖攻擊，是不是意味之後肉品供應恐陷吃緊，進而導致肉品漲價？專家表示，那取決於問題能在多短的時間內解決。

專門研究肉品業的諮詢機構Steiner Consulting Group周二發布報告指出，「就算只中斷供應一天，也會對牛肉市場及牛肉批發價格造成重大影響。」

(工商 )