內需服務產業因國內疫情嚴峻而步入生存淘汰賽，但雲朗觀光集團旗下雲品(2748)在逆勢中反向加碼投資，宣布將攜手寶元紀合作成立全新品牌，提前插旗布局台中頂級宴會市場，預計2022年1月起以宴會平台「君品Collection」接單，由君品酒店團隊營運管理。

雲品表示，去年甫拿下寶麗金崇德店土地的寶元紀，決定將場地交由「君品Collection」規畫營運，為續桃園皇家薇庭後的第2處委託經營據點。公司看好後疫情時代新契機，對此決議提前布局做足準備，將為中台灣帶來最有質感的宴會物業。

寶元紀去年六月拿下位於台中市崇德路和崇德五路交叉口的寶麗金崇德店土地，該地地段三面臨路、占地1674坪，基地方正且非常稀有，加上位處崇德路商圈精華區，生活機能完備，業界均相當關注未來的發展規畫。

雲品看好台中未來發展積極搶進，將攜手寶元紀耗資上億元，重新打造全新型態、多功能的宴會空間，總桌數可達近百桌，希望將君品酒店團隊的世界級頂級服務帶到中台灣。依雲品輕資產、重管理的營運理念下，預計每年可帶來上億元營收。

雲品總經理丁原偉指出，宴會市場因疫情正經歷市場洗牌，「君品Collection」以平台經營模式逆勢突圍，去年繳出獲利成績單，為全球極少數在疫情期間仍有獲利的宴會事業。

丁原偉表示，「君品Collection」的委託經營管理不但能增加客源接單，又能減少固定成本，對場地合作夥伴而言，與雲品的合作模式在淡季也能導入新客源。目前雲品仍有2、3個經營委託案洽談中，希望能在大環境變動當中，持續穩健提升市占率。

寶元紀總經理蔡明倫則表示，雖然正值疫情嚴峻之際，寶元紀心繫防疫之餘，也認真思考疫情後如何對台中在地貢獻心力。因此，決定以受創最深的服務業為先、並以雲品合作，希望除了為當地帶來最好的服務，亦同時促進台中年輕一代的就業發展。

雲品旗下擁有日月潭雲品溫泉酒店、台北君品酒店及君品Collection宴會平台，公司將持續推動館外餐飲業務多角化布局、與旗下品牌整合綜效，強化拓展宴會平台業務提升，配合委託經營管理及外燴等業務布局，盼擴大餐飲市占率、帶動營運復甦及整體成長動能。

(時報資訊)