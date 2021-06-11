防疫宅經濟發威，統一超(2912)7-ELEVEN「i預購」陸續導入超過300項防疫周邊居家商品，帶動生鮮、冷凍調理食品、防疫用品、3C家電、居家娛樂商品銷售亮眼，帶動整體業績成長3倍。

自5月中旬台灣本土疫情升溫後，7-ELEVEN「i預購」陸續導入超過300項防疫周邊居家商品，並以生鮮、冷凍調理食品、防疫用品以及家電類銷售最佳，其中光蔬果箱短短兩周就銷售上萬箱，更帶動其他生鮮肉品、水產銷售；隨著停課以及居家上班人數增加，3C家電、居家娛樂商品表現亮眼，帶動整體業績成長3倍。

為因應端午節需求，7-ELEVEN「i預購」自6月14日起陸續推出天然手工麵包箱、海鮮水產箱、隨身紫外線滅菌消毒包/消毒盒、殺菌空氣清淨機等商品，並透過線上訂購結帳，選擇指定門市取貨的低接觸消費模式，讓7-ELEVEN成為社區購物中心一站購足。

統一超因台灣7-ELEVEN自去年開始超前部署，積極布局數位平台，完成虛實整合，掌握線上通路商機，並快速應變推出防疫物資箱、生鮮蔬果箱，打造離家最近的社區防疫補給站，同時啟動foodomo外送與預約外帶自取等新服務，推升台灣7-ELEVEN營收穩健成長，加上轉投資事業統一生活(康是美)、統一速達、統一精工等表現亮眼，菲律賓與上海7-ELEVEN皆較去年同月成長，帶動統一超前5月合併營收為1083.25億元，年成長5.31%。