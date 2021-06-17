渡過缺料及銅價飆漲的干擾的第2季，散熱模組廠—尼得科超眾(6230)下半年營運成長可期，尼得科超眾預估，第3季及第4季將優於第2季，由於新產品價格已反應銅價上漲成本，將有助於公司下半年毛利率及獲利，尼得科超眾越南新廠一期工程於第1季完成，目前已有幾條模組組裝產線，預計下半年可以開始貢獻業績。

銅價飆漲及IC缺料等干擾著散熱廠今年上半年營運，尤其是客戶端長短料影響拉貨，致使尼得科超眾4月及5月合併營收僅15.4億元，不過，隨著傳統旺季來臨，且伺服器等需求增溫，尼得科超眾營運可望自第3季回升。

尼得科超眾第1季稅後盈餘為1.66億元，年成長84.02%，累計前5月合併營收為40.15億元，年成長28.05%。

尼得科超眾表示，目前需求還蠻正向的，受惠於伺服器及雲端應用需求強勁，且伺服器及網通產品價格較高，客戶將IC元件等保留給伺服器及網通產品，近期相關產品拉貨積極，是下半年營運成長的主要動能；上半年銅價飆漲，公司新產品價格亦已反應成本，有助於下半年毛利率及獲利表現。

在越南新廠部分，尼得科超眾越南新廠第一期工程已經完成，設備亦陸續進駐中，目前新廠已設置數條散熱模組組裝線，並開始認證試產中，預計下半年正式量產出貨，公司也計畫在下半年增加熱管及熱板(VC)產線，以因應廠區自用需求。