受惠於銅箔加工費連番上漲，銅箔廠-榮科(4989)前5月合併營收為17.27億元，年成長47.79%，5G及伺服器相關產品帶動高頻高速銅箔需求強勁，榮科亦努力佈局相關產品，希望未來高頻高速產品佔比能達到20%，儘管近日銅價大跌，榮科表示，市場需求仍在，銅價波動影響不大，今年業績會比去年好。

銅箔自去年下半年開始出現供給缺口，今年更因各國積極推動各項基礎建設及電動車等需求暢旺呈現嚴重供不應求，銅箔價格連番飆漲，原本漲價趨勢在5月暫歇，不過在客戶訂單強勁下，銅箔廠陸續於6月調漲價格，目前標準銅箔每公斤加工費已站穩5美元，某些廠商加工費更上看5.5美元到6美元，而高頻高速產品報價更超過6美元，均創下歷年新高，由於連長春等大廠都跟進調漲，是否為下半年開啟另一波漲價潮備受關注。

榮科受惠於銅箔加工費連番大漲，今年前5月合併營收達17.27億元，年成長47.79%，儘管近期銅價回挫，榮科表示，目前需求仍在，且銅箔加工費已與銅價漲跌脫鉤，預估銅箔供需不至於反轉，下半年營運不看淡。

榮科現有四條產線，月產900到950噸銅箔，年產約10500噸，其中高階VLP(Very Low Profile)約佔15%。

為強化競爭力，榮科鎖定5G高頻高速市場，開發應用於Server板及多層板之內層細線路薄板的反轉箔、超低表面粗糙度銅箔及極低粗糙度銅箔，公司亦開發用於晶片相關特殊板卡用銅箔，儘管產品佔比仍低，公司目標為高頻高速產品佔比達20%。