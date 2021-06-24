因美國聯準會誓言將維持低利率以促進經濟復甦，加上數據顯示工廠生產需求強勁，倫敦金屬交易所(LME)基本金屬價格續漲，鎳價重新漲回1.8萬美元大關，激勵大陸不鏽鋼價上漲，也帶動台灣不鏽鋼廠彰源(2030)、允強(2034)等上攻。

上周，由於擔心美國貨幣政策比預期更快緊縮，銅價上周下跌了8.6%，鎳價也由每噸1.4萬美元回挫至1.3萬美元。但隨著本周美國聯準會誓言將維持低利率，激勵基本金屬回升。周三，倫敦金屬交易所(LME)期鎳上漲320美元，來到每公噸18064美元。

不鏽鋼廠受惠鋼市熱絡，彰源5月營收為13.08億元，年增56.71%，允強5月營收為14.4億元，年增43.38%，且兩公司營收均再創今年以來新高，將助益第二季營收續增，獲利也可望再優於第一季。

彰源5月營收13.08億元，比4月的11.31億元再增15.67%，年增逾56%，公司表示，主要受惠歐美疫情趨緩及國內客戶需求增加。彰源前5月營收54.19億元，年增31.82%。

允強5月營收為14.4億元，月增13.58%，年增43.38%；前5月營收61億元，年增7.25%，翻轉為比去年同期成長。彰源、允強第二季隨著不鏽鋼價續漲，營收續增，獲利亦可望持續成長。

今年鎳價持續上漲的趨勢，不鏽鋼廠第一季獲利可圈可點；第二季鎳價逐步回穩上升，不鏽鋼上游大廠燁聯、唐榮5月、6月盤價逐月開高，雙雙調漲內外銷盤價格。隨著鎳價上漲，不鏽鋼價走揚，下游相關廠商允強、彰源第二季營收亦持續向上，並持續獲利增長的態勢。

整體而言，產業氛圍隨著中國大陸5月宣布取消13%出口退稅後出現變化，因中國出口減少有助市場供需狀況，鋼市體質有望明顯好轉，亦可望推動業者後續毛利率、獲利逐步走揚，全年獲利可望比去年明顯增長。